Bologna-Roma, Rowe: "Al ritorno non sarà facile ma ci crediamo. Sappiamo quanto sarà caldo l'Olimpico"

Ai microfoni di Sky, per il Bologna, parla anche Jonathan Rowe, l'inglese, sempre più al centro del progetto di Italiano, ha servito l'assist che ha portato al gol dell'1-0 di Bernardeschi. L'esterno del Bologna, proprio come Pobega, ha provato a rispondere alla domanda su che tipo di partita li aspetta all'Olimpico, come sappiamo, uno degli stadi più caldi d'Europa.

ROWE A SKY:

Sei stato bravo

“Sono contento, l'obiettivo è qualificarci, volevamo vincere ma il pareggio è meglio di una sconfitta.. Cercheremo di fare meglio”.

A Roma che partita sarà?

“La Roma è un ottima squadra, non sarà facile ma ci crediamo. Dobbiamo dimostrarlo in campo, stasera il nostro pubblico è stato incredibile. I nostri tifosi ci accompagneranno ma sappiamo quanto sarà caldo il pubblico dell’Olimpico”.