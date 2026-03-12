Bologna-Roma, Pobega: "Dobbiamo concretizzare le occasioni, è mancata lucidità. Al ritorno sarà necessario ridurre al minimo gli errori"

Termina 1-1 il derby italiano tra Bologna e Roma. La gara, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si è sbloccata al 50' grazie ad un gran gol di Bernardeschi, dopo una bella azione individuale da parte di Rowe. I giallorossi hanno però trovato la parità grazie alla rete di Pellegrini, dopo un gran recupero di Cristante su Joao Mario. Tutto rimandato dunque al ritorno, che però si giocherà all'Olimpico, proprio su questo è stato interrogato, tra le altre cose, ad i microfoni di Sky Tommaso Pobega, che ha risposto così:

POBEGA A SKY:

Settanta minuti in cui avete fatto quello che volevate fare..

“Credo che abbiamo affrontato la partita in modo ottimo, volevamo giocare sui nostri punti forti, cercando di isolare gli esterni e trovare gli uno contro uno. Partita ottima, questo è l primo tempo, a Roma dobbiamo fare una partita migliore”.

Ci vogliono le spalle larghe

“In alcune situazioni è mancata lucidità, anche la mia occasione a tu per tu con Svilar, potevamo andare sul 2-0, poteva essere una partita differente. Vedremo con il mister dove lavorare per il ritorno. Oggi dovevamo avere un vantaggio, siamo in parità e andiamo a Roma a giocarci la partita”.

Cosa serve all'Olimpico?

“Dobbiamo mettere in campo le nostre migliori qualità, riducendo al minimo ogni errore tecnico. Dobbiamo essere concreti, le occasioni le abbiamo avute ma vanno concretizzate. L’obiettivo è andare a Roma e fare la partita migliore”.