Bologna-Roma, PELLEGRINI: "Gruppo speciale, meritiamo di raggiungere i nostri obiettivi. Chi entra dalla panchina può fare la differenza"

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centrocampista giallorosso.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Una serata in cui ha messo la firma…

“Abbiamo parlato tanto questa settimana, dobbiamo cercare di essere più uniti possibile, non era facile dopo Genova. Dobbiamo lottare l’uno per l’altro. Chi entra può fare la differenza”.

Dopo le sconfitte alzate sempre la testa...

“Sono d’accordo. Lo step lo faremo quando non servirà più una sconfitta per fare prestazioni così. Non posso dire nulla ai compagni, questo è un gruppo speciale. Non c’ mai un giorno che non da tutto per la Roma. Sono contento di farne parte ed essere uno di quelli che gli altri guardano. Gruppo fantastico".

Malen?

“Donny non lo conoscevo così bene, ci siamo affrontati qualche volta in nazionale. Giocatore che fa la differenza, non ha bisogno di essere al centro del gioco ma ti fulmina. Ci sta dando una grande mano ma deve continuare così. Spero riusciamo a raggiungere i nostro obiettivi, lo meritiamo tutti”.