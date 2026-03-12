Bologna-Roma, Italiano: "Qualificazione? A Roma è dura per tutti, dobbiamo giocare come sappiamo. A Joao ho solo detto che quella palla deve tornare indietro"

Parla Vincenzo Italiano, l'ex allenatore della Fiorentina sa bene come si arriva in fondo nelle competizione Europee, ma con la Viola non è mai riuscito a portare a casa il trofeo, e sa bene che, con il pareggio in casa, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, lo aspetterà una partita difficile all'Olimpico. L'allenatore del Bologna, oltre al clima del ritorno, ha analizzato la partita, soffermandosi anche sull'errore di Joao Mario.

ITALIANO A SKY:

Quella palla di Joao Mario..

“Non so se essere rammaricato per il risultato o contento per l’atteggiamento, se l'avessimo avuto sempre, qualche partita in più potevamo vincerla. Abbiamo risposto alla sconfitta di domenica a parte la lettura di Joao. Anche lì potevamo mettere una pezza ma i ragazzi hanno fatto una grande partita. Grande ritmo come al solito contro Gasperini. Quel gol non ci permette di vincere una partita dove qualcosina in più abbiamo fatto vedere”.

Chiedeva a Castro di farvi salire e portare via Ndicka...

“Su questo l’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka, ha fatto un bel po 'di falli su Castro, lui ha lavorato tante volte in maniera sporca, l'arbitro non gli ha permesso di giocare. Ma la linea dell’arbitro è stata questa tutta la partita, volevamo essere più pericolosi, La partita è ancora viva, ma se l’avessimo avuto avremmo avuto un pizzico di vantaggio. Mi è piaciuto l'atteggiamento e la velocità nei duelli. Ho visto tante cose del vecchio Bologna”.

Cosa serve per la qualificazione?

“Dimmelo tu Beppe (ride, ndr). Sappiamo che troveremo un ambiente caldo, a Roma è dura per tutti. A loro o al 51% di possibilità di passare perché giocano in casa. Dobbiamo andare lì senza timore e giocare come sappiamo. Dobbiamo avere un atteggiamento combattivo, i ritmi saranno ancora più alti e vedere di cosa siamo capaci”.

Vecchio Bologna stasera..

"Si, nel muovere la palla, soprattutto in casa dove continuiamo a non vincere. Oggi gli esterni hanno messo pepe alla partita, Berna è stato bravo a fare gol, anche Rowe. Sono questi i giocatori che alzano il livello”.

Uscite con tante convinzioni stasera..

“Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, anche al fatto di non essere stati sempre questi. Giocare due volte a settimana è difficile, abbiamo perso giocatori importanti. Lavoriamo e quando analizziamo le partite i ragazzi sono attentissimi, anche in maniera didattica. Siamo ancora qui a giocarci le nostre chance. A Joao ho solo detto che quella palla deve tornare indietro, ha fatto una grande partita sta dimostrando di essere un giocatore di livello”.