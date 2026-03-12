Bologna-Roma, Italiano: "Andremo al tre contro tre contro i loro centrocampisti"

Nel prepartita di Bologna-Roma, gara d'andata dei play-off di Europa League, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bologna a pochi minuti dal fischio d'inizio.

VINCENZO ITALIANO A SKY SPORT

Oggi gioca senza trequartista, tre uomini a centrocampo.

"Ma non abbiamo cambiato neanche nell'ultima gara di campionato, perché Odgaard sta iniziando a imparare un modo di approcciare anche lì in mezzo al campo diverso, quindi l'assetto è sempre quello. In questo momento ci sta dando garanzie. Andiamo un po' su questo tre contro tre in mezzo al campo contro i loro centrocampisti. Visto che manca Koné, quindi nonostante quello lì in mezzo al campo hanno dinamismo, hanno qualità e penso che con Pobega, Remo e Lewis possiamo dire la nostra".

Castro in questo momento è insostituibile?

"No, ma Dallinga non è al 100%, ho parlato anche con lui oggi e gli ho detto che è da un bel po' che non gioca. Oggi è una partita intensa, di grande ritmo, contro un avversario tosto come Ndicka in questo momento. Santi che ha condizione, che ha anche un periodo positivo, l'ho preferito. Però con ancora 10 partite di campionato e mi auguro si possa fare qualcosa di importante anche in Europa, ci potrà essere spazio anche per Dalinga".

Bernardeschi e Rowe possono essere quei giocatori che possono veramente farti vincere la partita o creare quelle situazioni di superiorità numerica oggi?

"Ma sono le loro caratteristiche che esaltano un po' questo modo di arrivare vicino alla porta avversaria, questa ampiezza profonda con loro che devono subito attivarsi ed esprimere le proprie qualità, che sono l'uno contro uno, il tiro in porta, il venire dentro al campo. E nel momento in cui si accendono, sono giocatori che possono cambiare le sorti delle partite. A noi piace sviluppare così, abbiamo tanti esterni che hanno queste caratteristiche, abbiamo anche gente dalla panchina che può darci una grande mano a partita in corsa e speriamo che abbiano il piede caldo, perché sia Rowe che Bernardeschi ultimamente stanno molto bene".