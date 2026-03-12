Bologna-Roma, ZARAGOZA: "Non è difficile giocare al fianco di Malen. Insieme faremo una bella partita"

Nel prepartita di Bologna-Roma, gara d'andata dei play-off di Europa League, Bryan Zaragoza ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'esterno pochi minuti dal fischio d'inizio.

ZARAGOZA A SKY SPORT

Hai giocato in palcoscenici importanti, maglie di Monaco, nazionale spagnola, sei venuto a Roma e hai trovato Gasperini. Che allenatore hai trovato?

"Gasperini lo conosciamo tutti, è un allenatore di qualità, esigente, anzi molto esigente, ma è un allenatore anche che porta risultati. L'anno scorso ha fatto benissimo e penso che quest'anno stiamo facendo tutti meglio e speriamo di raggiungere traguardi importanti".

Hai giocato nel Celta Vigo, hai segnato un gol contro il Bologna in Europa League. Che ricordo hai di quel gol e di quella serata?

"Sì, è un gran ricordo, perché alla fine dei conti quando fai gol te lo ricordi sempre. È stato un gol importante, però diciamo che ora voglio fare molti più gol qui".

Come si esalta il talento di Malen?

"Beh, giocare al fianco a Malen non è così difficile, perché lui rende tutto facile. Penso che se riesco a tirar fuori il mio gioco, a fare le giocate che so, penso di poterlo aiutare sia in termini di assist che di gol, quindi credo che insieme faremo una bella partita".