Bologna-Roma, GASPERINI: "Ci aspettiamo un aiuto da Zaragoza. Gol subiti? Abbiamo avuto un po' d'emergenza..."

Nel prepartita di Bologna-Roma, gara d'andata dei play-off di Europa League, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Roma a pochi minuti dal fischio d'inizio.

GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT

Diverse novità rispetto alla ultima partita di campionato, soprattutto una interessante, Zaragoza, come sta questo ragazzo mister? In certi momenti in partite di campionato l'abbiamo visto ancora un pochino in ritardo, è in crescita?

"Sì, ma chiaramente sono giocatori che sono arrivati all'ultimo giorno del mercato a gennaio, quindi hanno naturalmente bisogno di un po' di inserimento, anche solamente con conoscenza coi compagni. Ha già partecipato a quelle poche partite che abbiamo giocato da quando è arrivato, a Napoli ha fatto una giocata molto importante sul primo gol di Malen, e certo che è un giocatore dal quale ci aspettiamo un aiuto"

Si è un po' alzata la media di gol subiti nelle ultime quattro partite di campionato, ha individuato il problema?

"Intanto abbiamo incontrato squadre come Juventus e Napoli, però abbiamo segnato e realizzato anche noi parecchi gol. Penso che sia un momento, un momento così, che va accettato sicuramente. Abbiamo avuto anche un po' di emergenza, dobbiamo superare questo momento di emergenza, dove Hermoso è stato fuori parecchio, abbiamo sempre qualche diffidato, oggi non c'è Mancini, altre volte non c'era Ndicka, però è nella fisiologia del campionato"