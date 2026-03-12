Bologna-Roma, Ferguson: "Oggi l’abbiamo gestita bene, hanno segnato nel nostro momento migliore"

Ferguson, Il capitano dei rossoblù, ha risposto ai microfoni di sky, nel post partita degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, riguardo alle domande sulla prestazione del suo Bologna, soffermandosi, in particolar modo, anche sulla partita di Rowe.

FERGUSON A SKY:

Il gol subito?

“Devo rivederlo. Però è difficile. Va bene così”.

Fino al gol prestazione importante..

“Si abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte con giocatori pericolosi. Oggi l’abbiamo gestita bene, secondo me hanno segnato nel nostro momento migliore. Peccato ma abbiamo fatto una grande partita. C’è tutto per giocarsela la prossima settimana".

Rowe?

“Un bravo ragazzo prima di tutto, parlo con lui ogni giorno. In questo momento non capisce benissimo l’italiano, in campo non deve dire nulla. Sappiamo che ha grandi qualità, mi piace tantissimo, ci da una mano importante”.