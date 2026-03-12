Bologna-Roma, CRISTANTE: "Abbiamo reagito bene e potevamo segnare anche un altro gol. Daremo tutto per passare il turno" (VIDEO)

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al minuto 50 e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

CRISTANTE A SKY SPORT

Il gol è stato una scossa…

"Partita tosta. Erano molto aggressivi e giocavano con tante palle lunghe, non era facile. Abbiamo reagito bene, alla fine potevamo anche farne un altro. L’abbiamo interpretata nel modo giusto”.

Faticate a trovare soluzioni offensive...

“Vanno tutti forte, vengono sempre a prenderci a uomo e ci sono pochi spazi. In questi momenti abbiamo poche rotazioni e creiamo meno in avanti".

C'è stata tanta paura, le due squadre erano bloccate...

“Non era facile trovare spazi per la giocata. Quando i ritmi sono scesi, abbiamo creato qualcosa in più”.

CRISTANTE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Era importante non perdere, perché abbiamo anche creato le occasioni, non sarebbe stato giusto tornare a casa con una sconfitta. Partita molto difficile e tesa, l'importante tornare a casa con un pareggio"

Ha pesato un po' più la stanchezza o l'aspetto psicologico di una gara da dentro o fuori?

"Siamo andati tutti e due forti, non era facile giocare, di solito le partite Europee sono più aperte, perché le squadre si conoscono meno, noi invece ci conosciamo benissimo. Abbiamo il ritorno in casa per vincerla"

Il fattore Olimpico può incidere...

"Si, assolutamente. Come sempre aspettiamo il nostro pubblico ed il nostro stadio carichissimo, che può dare una spinta in più. Noi daremo tutto per passare il turno"





