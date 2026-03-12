Bologna-Roma, Bernardeschi: "La Nazionale? Il pensiero c'è sempre. Vogliamo arrivare in fondo a questa competizione"

Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, autore della rete dell'1-0 in questa andata degli ottavi di finale dell'Europa League ha parlato ai microfoni di Sky del suo periodo di forma e delle ambizioni del club in questa competizione Europea.

BERNARDESCHI A SKY:

Come fai ad avere questa condizione?

“Mi alleno forte, fin da quando sono arrivato. Sapevo che dovevo lavorare forte. Ora i frutti arrivano e sono contento”.

La nazionale?

“Il pensiero c’è sempre”.

Cosa chiede Italiano?

“Lui vuole arrivare il prima possibile sugli esterni per creare pericoli alle difese. Peccato per stasera, dovevamo chiuderla in modo diverso. Quando sbagli prendi gol ed è così. C’è una grande intesa con tutti, dobbiamo fare bene e continuare così”.

Quando punti l'uomo vuol dire che stai bene

“Si, sono contento per la squadra. Giocarsi un ottavo d'Europa League non è scontato. Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato. C è sfuggita un po di mano, ora c’è il ritorno e ci penseremo”.

Puntate ad arrivare in fondo

“Secondo me si. Quando affronto una competizione penso sempre di poter arrivare in fondo. Se siamo qui c’è un motivo, è perchè siamo una grande squadra e ci dobbiamo credere. Ci saranno squadra forti ma se assumiamo questa consapevolezza ci può fare bene”.