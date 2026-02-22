Roma-Cremonese, CRISTANTE: "Stiamo facendo un ottimo campionato. Ma è ora che si decide, adesso le partite valgono doppio"

Al termine della sfida vinta contro la Cremonese, ha parlato Bryan Cristante. Queste le sue parole:

CRISTANTE A DAZN

Questa vittoria ha un peso diverso…

“Sapevamo che sarebbe stata una partita importantissima considerando gli altri risultati. Era importante portarla a casa”.

Più bello il gol o l’assist di tacco?

“Dico il gol perché ha sbloccato la partita. La Cremonese stava difendendo bene ed era importante sbloccare la gara”.

Quest’anno la Roma è più forte delle rivali?

“Stiamo bene, stiamo crescendo e stiamo facendo un ottimo campionato. Ma è ora che si decide, i punti sono importanti e adesso le partite valgono doppio. Quello che abbiamo fatto finora vale poco, era importante posizionarci lì ma ora c’è lo sprint finale e ci faremo trovare pronti”.

