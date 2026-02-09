Roma-Cagliari, ZARAGOZA: "In campo mi sono trovato a mio agio. Gasperini uno dei motivi per cui sono qui"

Al termine del match tra Roma e Cagliari, ha parlato Bryan Zaragoza. Queste le parole dell'esterno spagnolo.

ZARAGOZA IN CONFERENZA STAMPA

Le tue sensazioni per questo esordio?

“Sono stati giorni molto belli e positivi. In campo sono stato a mio agio, penso si sia visto. Sono stato aiutato dai compagni e dai tifosi. Ho trovato un gruppo molto buono e penso che possiamo fare grandi cose.”

Quanto può essere ostica per te la fase di non possesso con Gasperini e quanto invece ti può esaltare?

“Tutti conosciamo Gasperini. Senza palla, una volta che mi sarò ambientato, non credo ci saranno problemi. Con la palla, è un tipo di calcio che offre molte occasioni. Tanti calciatori offensivi hanno fatto un salto avanti con Gasperini ed è uno dei motivi per cui sono arrivato qui.”

Com’è stato l’impatto emozionale all’Olimpico? Com’è avere in squadra giocatori tecnici come Dybala, Malen, Soulé?

“È un giorno speciale per me, poter debuttare con la Roma e giocare all’Olimpico. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza così calorosa. Giocare con giocatori come Dybala, Malen, Soulé è un piacere e un onore, spero potremo vincere tante partite e raggiungere obiettivi importanti.”

Con la prima palla toccata hai fatto subito un tunnel e la reazione del tifo è stata. Come l’hai vissuta?

“È vero, mi è capitato di fare subito quella giocata. Sono un giocatore istintivo, che non si nasconde, a volte sfrontato, che cerca sempre la giocata. Devo tanto ai tifosi, quindi posso promettere che onorerò sempre questa maglia e lotterò.”