Roma-Cagliari, PISILLI: "Siamo stati bravi a tenere bene il campo. Cerco sempre di farmi trovare pronto"

Al termine della sfida tra Roma e Cagliari, ha parlato Nicolò Pisiilli . Le sue parole:

PISILLI A SKY

Tanta energia..

“Bella partita, ho cercato di dare il mio cotnrbuto. Abbiamo tenuto il campo giocando un bel calcio a tratti”

Sei un centrocampista totale..

“Grazie, porovo a dare una mano in tutte e due le fasi. Un centrocampista moderno deve saper fare tutte le fasi”

PISILLI A DAZN

Bella prestazione oggi.

“Sì, siamo stati bravi a tenere il campo. Abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo espresso anche un bel calcio a tratti. Siamo felici di questa vittoria e questi 3 punti.”

Che crescita stai avendo?

“Cerco sempre di migliorare giorno per giorno. Ci sono periodi dove giochi meno perché sono in una grande squadra e ci sono grandi compagni. Io cerco di non perdere il focus e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa.”