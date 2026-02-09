Roma-Cagliari, PISILLI: "Siamo stati bravi a tenere bene il campo. Cerco sempre di farmi trovare pronto"

Al termine della sfida tra Roma e Cagliari, ha parlato Nicolò Pisiilli . Le sue parole:
PISILLI A SKY
Tanta energia..
“Bella partita, ho cercato di dare il mio cotnrbuto. Abbiamo tenuto il campo giocando un bel calcio a tratti”
Sei un centrocampista totale..
“Grazie, porovo a dare una mano in tutte e due le fasi. Un centrocampista moderno deve saper fare tutte le fasi”
PISILLI A DAZN
Bella prestazione oggi.
“Sì, siamo stati bravi a tenere il campo. Abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo espresso anche un bel calcio a tratti. Siamo felici di questa vittoria e questi 3 punti.”
Che crescita stai avendo?
“Cerco sempre di migliorare giorno per giorno. Ci sono periodi dove giochi meno perché sono in una grande squadra e ci sono grandi compagni. Io cerco di non perdere il focus e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa.”