Roma-Cagliari, MALEN: "Felice per il gol e per la prestazione dei compagni. Totti? Ho visto tanti suoi gol, era un grande campione"

Al termine della sfida tra Roma e Cagliari ha parlato Malen, autore della doppietta che ha deciso la sfida. Le sue parole:

MALEN A SKY

Le tue sensazioni?

“Felice per il gol, e per come hanno giocato i compagni”



Cosa ne pensi di questi giovani come Pisilli

“Li vedo tutti i giorni, mettono tanti energia”

MALEN A DAZN

Com’è stato segnare questi gol all’Olimpico?

“Fantastico. Sono molto contento di aver segnato qui con questo pubblico meraviglioso.”

Oggi c’era Totti, hai segnato come lui.

“È bellissimo fare un gol come Totti. Sapevo che era qui perché l’ho visto dallo schermo. Ho visto tantissimi suoi gol, era un campione fantastico.”

Quanti gol vuoi segnare?

“Non voglio dire un numero, voglio lavorare per la squadra. Voglio segnare il più possibile per continuare a vincere partite.”