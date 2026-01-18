Torino-Roma, RENSCH: "Malen è un top player. Contento per l'assist"

La Roma passa a Torino: nella 21esima giornata di campionato i giallorossi battono 2-0 i granata con i gol di Malen e Dybala. Dopo il match il giallorosso Rensch ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RENSCH A DAZN

Grande prestazione tua, della squadra e di Malen. Te l’aspettavi da lui?

“Lo conosco da un paio di anni, ci ho giocato insieme e contro, anche in Nazionale. Sono molto contento che sia in questa squadra, è un top player. Ha tutto: è veloce, sa calciare in porta, è veloce. Può essere decisivo per noi”.

Quanto è stato difficile entrare in partita con poco riscaldamento? Dovevate uscire tu e Dybala, invece avete confezionato il secondo gol.

“Siamo professionisti, quindi dobbiamo essere sempre pronti. Può sempre capitare un infortunio. Era una partita difficile, ma abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto. Sono contento per l’assist nel giorno del mio compleanno”.