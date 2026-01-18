Torino-Roma, MASSARA: "Contiamo su Ferguson. Zirkzee? Lo United ha chiuso in maniera netta"

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena la partita tra Torino e Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

MASSARA A SKY SPORT

Che approccio ha visto da Malen e Vaz?

"Sono due ragazzi forti, ma molto diversi nel percorso. Uno è un giovane talento sul quale c'erano molte squadre e siamo contenti di averlo preso, mentre l'altro è un calciatore di livello internazionale già affermato e potrà darci un grosso contributo nell'immediato".

Ci sarà spazio per un'ala sinistra? A che punto siete con Fortini?

"Ci sono 15 giorni di mercato e vedremo quali opportunità si presenteranno, ma cercheremo di farci trovare pronti. Ci sono delle cose che potrebbero essere fatte, vedremo come si evolverà la situazione".

C'è un percorso comune tra lei e Gasperini sul mercato?

"Il percorso è sempre comune e condiviso, il nostro obiettivo è costruire una Roma forte e che possa durare nel tempo. Questa è la nostra priorità".

Oltre a Baldanzi ci sono altri giocatori in uscita?

"Valuteremo in queste ultimi giorni se ci sono delle possibilità per chi gioca meno o per chi non è riuscito a imporsi come avremmo sperato. Vedremo se ci saranno le condizioni giuste".

Ferguson resta o è in uscita?

"Sta crescendo tanto, è arrivato da una stagione in cui ha giocato poco ma ora sta facendo vedere tutte le sue qualità. Ci sta dando una grande mano, peccato che si sia infortunato ma contiamo certamente su di lui".

Lo United ha chiuso completamente per Zirkzee?

"Lo United ha chiuso in maniera netta da un paio di settimane e non ha mai riaperto il discorso. In questo momento è assolutamente chiuso".

MASSARA A DAZN

Il nome di Zirkzee resta ancora in ballo?

"In questo momento ci concentriamo sui giocatori che sono arrivati. Siamo molto soddisfatti, perché sia Malen sia Robinio Vaz rappresentano per noi dei giocatori che possono dare un grosso contributo, con caratteristiche diverse: uno molto giovane, di talento e di grande prospettiva, l’altro più maturo e di caratura internazionale. Quindi siamo davvero contenti".

Questa squadra ha bisogno di essere puntellata in altri reparti?

"Il reparto difensivo ha dato delle eccellenti risposte finora e quindi siamo molto contenti. Abbiamo anche dei ragazzi giovani dietro che stanno crescendo e, sotto questo aspetto, ci sentiamo abbastanza garantiti in questo momento. Dopodiché, se ci saranno delle opportunità da cogliere in queste ultime due settimane cercheremo di farci trovare pronti in tutti i reparti. Questo processo di costruzione che è partito l’estate scorsa proseguirà anche in questo mercato".

Quanto è importante avere la proprietà vicina?

"Ha ragione il mister. L’importanza della società e di sentirla vicina è molto grande, ma devo dire che noi abbiamo veramente sempre il sostegno e il supporto della proprietà a prescindere dalla loro presenza fisica a Trigoria o meno. Siamo felici di poter contare su di loro e siamo sicuri che potranno aiutarci ancora a fare delle cose molto importanti".