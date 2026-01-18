Torino-Roma, GASPERINI: "Malen ha le caratteristiche che cercavo, Ryan Friedkin a Trigoria un bel salto di qualità. Celik out per precauzione, preoccupati per Hermoso"

La Roma passa a Torino: nella 21esima giornata di campionato i giallorossi battono 2-0 i granata con i gol di Malen e Dybala. Dopo il match il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A SKY SPORT

Serata con una prestazione offensiva e un centravanti.

“È chiaro che quando è così ed hai in giocatore di questo livello, si alza la capacità offensiva della squadra. Bisogna sempre fare 2/3 gol per farne uno. Abbiamo creato tanto e abbiamo giocato con qualità. È stato un bel segnale".

Buona intesa tra Malen e Dybala.

“Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completono dopo alzi il valore di tutti e migliora anche la prestazione di Paulo. Hanno un linguaggio tecnico molto importante e cerchiamo di costruirci le prossime gare”.

Complimenti per la gara. Mi è piaciuto molto Malen.

“Direi di sì, lui per me ha le caratteristiche che io cercavo. Poi dopo ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a metterlo nelle condizioni farà tanti gol”.

Può fare anche il trequarti a sinistra o solo il centravanti?

“Spero di no. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che noi costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Giochiamo talmente tante partite che ha anche la duttilità per giocare anche in altre zone. Lui è sicuramente un attaccante ed è da sfruttare vicino all’area”.

Vaz?

“Ha delle belle doti, è giovanissimo, è un 2007. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è farlo giocare. Ha delle belle doti, bisogna lavorarci tanto ma in prospettiva è un bell’acquisto. Abbiamo fatto due colpi, uno nell’immediato e uno in prospettiva. Quando è così ti senti supportato”

Ti vedo più rilassato ora con il mercato.

“Non vedevo l’ora che si chiudesse”.

GASPERINI A DAZN

“L’attaccante è come un musicista” aveva detto. Ha trovato quello giusto?

“L’ho capito quando si è presentata l’opportunità. Rispecchia al meglio le caratteristiche che cercavamo: si muove bene vicino all’area, ha velocità, ha fisicità e soprattutto un primo controllo e una rapidità nelle conclusioni che fanno bene sperare. Migliora anche la qualità di Dybala. Hanno giocato due con un tasso tecnico molto alto”.

Diventa più complesso fare la formazione?

“Lo dici te. Servono gli allenamenti e le partite. Dobbiamo metterci nella condizione do sfruttare le caratteristiche di questo giocatore, ma non può essere solo lui. Quando si alza il livello migliora la prestazione di tutti, Soulé, Pellegrini, Dybala. Problemi di formazione non esistono, giocheranno tutti. I problemi sono nella testa di chi non ha capito come funziona”.

Come stanno Celik, Hermoso e Pellegrini?

“Per Celik è stata una precauzione, contiamo di poterlo recuperare. Dopo la Coppa Italia si lamentava del flessore, con gli accertamenti non risultava niente, ma abbiamo preferito non rischiare. Siamo più preoccupati per Hermoso, speriamo bene. Sarebbe un problema perdere delle colonne dietro ora che ci stiamo migliorando davanti”.

Dybala ha detto che la Roma non è lì per caso e vuole restarci, cosa serve?

“Serve che non ci facciamo male e non perdiamo pezzi. Migliorarci di volta in volta, creare i presupposti per una squadra sempre più forte”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Si aspettava questo impatto di Malen? Degli attaccanti che ha allenato in carriera chi le ricorda?

"Sì, me lo aspettavo perché è un giocatore che conosco e che ho visto. Ha la caratteristiche ideali per il nostro tipo di gioco. È difficilmente marcabile, non andrà sempre come questa sera ma dobbiamo essere bravi a sfruttare le sue qualità che sono fondamentali. Per marcare lui potrebbe liberare altri giocatori. Credo che alzerà non solo il nostro livello ma anche quello dei compagni intorno, per loro sarà più facile fare prestazioni come Dybala questa sera o gli altri che possono giocare".

Oggi in panchina c'erano Soulé e Vaz, sta per rientrare Ferguson. Sta tornando ad avere alternative. Ha un attacco che si avvicina alla sua idea di calcio o ancora no?

"Abbiamo preso due giocatori: un ragazzo di prospettiva e un giocatore forte. Dopo è tutto come sempre migliorabile, ma abbiamo fatto un bel saltino. Vediamo ci sono ancora dei giorni di mercato, è importante avere le idee chiare: o prendi di prospettiva o qualcosa che possa migliorare, o nulla. Il fatto che la società sia presente ti permette di fare una trattativa veloce come è successo per Malen, senza perdere tempo. È chiaro che bisogna che si verifichino questo tipo di giocatori, senza portare le situazioni per le lunghe o rimanere con il cerino spento come in estate. Il fatto che Ryan Friedkin sia fisso a Trigoria è un bel salto di qualità come Malen in campo".

Tante cose belle di Malen oggi, qual è la cosa dove può accendere? Se ci fosse stato dall'inizio?

"Avremmo fatto più gol ma non so se avremmo fatto più punti perché la Roma ne ha fatti veramente tanti. Anche questa sera, al di là dei due gol, abbiamo costruito tante situazioni pericolose. Anche chi gioca intorno ha delle soluzioni e migliora la propria prestazione".

Il duetto Dybala-Malen è un fatto di classe o capacità intellettiva?

"Hanno un linguaggio tecnico importante, il passaggio di Dybala ha smarcato Malen, la capacità di Malen anche in piccoli spazi di prendere quel metro e di calciare rapidamente: sono due giocatori che si sposano molto bene. Sì, è intelligenza calcistica che è quella dei grandi campioni che riescono a vedere delle traiettorie o si accende la luce e vedono cose che altri non vedono. Dybala è un grande giocatore, magari non avrà più la freschezza di prima ma se messo nelle condizioni... Anche dal punto di vista atletico sta bene, magari non ha più la velocità di quando aveva 20 anni ma ha tecnica, piede, capacità... Ora iniziamo ad essere forti davanti, dietro lo siamo sempre stati".

Hermoso come sta?

"È la parte negativa della serata, siamo molto preoccupati che sia un infortunio di carattere tendineo e dobbiamo aspettare domani. Sarebbe un peccato. Abbiamo recuperato Pellegrini e Soulé, che dobbiamo cercare di portarlo al meglio perché anche lui sta soffrendo qualche affaticamento. Se riusciamo ad essere tutti abbiamo molta fiducia. Perdere Hermoso adesso sarebbe un peccato".

L'impatto di Malen potrebbe aiutare anche Ferguson?

"Non faccio paragoni. Uno è un ragazzo di 21 anni, che l'anno scorso ha giocato pochissimo e ha avuto molto problemi. Ferguson è cresciuto anche rispetto all'inizio della stagione, vediamo cosa succederà. Avrà tempo per crescere forse anche con più tranquillità, come Vaz. L'importante è che Ferguson, prima che sotto l'aspetto tecnico, cresca sotto il profilo delle motivazioni e capisca che per lui la Roma è una grandissima opportunità".

È cresciuta la propensione offensiva della sua Roma?

"Con il Sassuolo abbiamo fatto due grandi gol, abbiamo segnato in modo simile a questa sera ma non abbiamo mai avuto la continuità di sensazione di pericolo come questa sera. Quando arrivavamo vicino all'area avevamo la sensazione di una squadra pericolosa. Il Torino è un'ottima squadra, cercheremo di farlo contro le altre. Tre giorni fa abbiamo perso in Coppa ed è stata una partita equilibrata, sapevamo che era una squadra difficile da superare ma siamo arrivati con la forte convinzione di vincere".