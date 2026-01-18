Torino-Roma, Baroni: "Servirà una prestazione di altissimo livello. Simeone in panchina solo per stare con i compagni"

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena la partita tra Torino e Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Marco Baroni, allenatore dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

BARONI A SKY SPORT

Ngonge ancora titolare...

"Abbiamo fiducia in lui, lui deve stare sereno e fare una partita di grande dedizione. Abbiamo una defezione in attacco, Simeone è in panchina solo per stare con i compagni. Fiducia a Ngonge, ma tutta la squadra deve aiutarlo".

Come affrontate l'attacco della Roma?

"La continuità e la solidità difensiva all'interno della partita sono stati alcuni dei nostri problemi. Abbiamo subito molto di più di quello che abbiamo concesso, oggi tutta la squadra deve compattarsi. Siamo alla ricerca della solidità, oggi servirà una prestazione di altissimo livello di attenzione e corsa".

BARONI A DAZN

Vedremo un Torino diverso rispetto all’ultima partita? Ngonge?

"Simeone non può essere della partita. Ha sostenuto stamattina un provino, ma è troppo rischioso: ha preso un colpo forte e quindi ho deciso di non rischiarlo. Lui ci teneva molto a stare con la squadra e quindi gli ho permesso di venire in panchina. Oggi abbiamo di fronte una Roma forte. La prestazione in Coppa Italia va assolutamente dimenticata perché non è sufficiente. Oggi dobbiamo fare molto di più sotto tutti gli aspetti: attenzione, corsa e dedizione. Giochiamo contro una squadra forte, noi dobbiamo fare una partita di altissimo livello sia individuale sia di squadra".

Quanto pesa l'assenza di Zapata?

"Zapata per noi è un giocatore importante. Purtroppo ha avuto questo problemino e ha lasciato il ritiro, però lo aspettiamo e gli facciamo un in bocca al lupo".

Casadei in panchina?

"Sta bene e sarà della partita. La mia è stata una scelta proprio perché ho voluto mettere corsa e un mancino a sinistra. Quindi è solo una scelta iniziale, ma le partite vanno pensate all’interno della strategia dei 90 minuti e sicuramente Cesare sarà della gara".