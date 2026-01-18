Torino-Roma, Aboukhlal: "Testa a questa partita, poi tiferò il Marocco in Coppa d'Africa"

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena la partita tra Torino e Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Zakaria Aboukhlal, esterno dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

ABOUKHLAL A SKY SPORT

Come ti trovi a sinistra?

"Molto bene, ma ovviamente ho dovuto adattarmi perché ho sempre giocato da esterno offensivo. Da circa due mesi in allenamento abbiamo iniziato a lavorare su questa posizione da quinto e sia l'allenatore sia lo staff mi hanno preparato bene. Adesso mi sento molto a mio agio in questo ruolo".

Come ti trovi nel campionato italiano?

"È diverso, ma è un buon campionato. Non è facile adattarsi, ma i compagni mi hanno aiutato molto. Ora capisco meglio la tattica e so cosa devo fare per aiutare la squadra. Sto cercando di dimostrarlo ogni settimana".

ABOUKHLAL A DAZN

Come ti trovi in questo nuovo ruolo da quinto e quanto è cresciuta la tua fiducia?

"Ho sempre fiducia in me stesso. Abbiamo cambiato modulo e quindi non giochiamo più con da ala, ma negli ultimi due mesi mi sono allenato molto in questa posizione da quinto e tutti mi hanno aiutato tantissimo. Mi sento bene in questo ruolo. Cerco di essere importante per la squadra e spero che da qui in avanti possiamo andare sempre meglio".

La giornata perfetta oggi sarebbe vincere contro la Roma e poi tifare Marocco nella finale di Coppa d’Africa?

"Sì, certo. Aspettiamo prima la partita di oggi contro la Roma e poi guarderò la finale. Spero che vinca il Marocco. Oggi è una finale molto importante per il Marocco".