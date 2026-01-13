Roma-Torino, Petrachi: "Ottimo ricordo della Roma, in campionato abbiamo fatto 70 punti..."

Al via la Coppa Italia della Roma. Allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, il ds granata Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PETRACHI A MEDIASET

"Sazonov, Asslani e Nkounkou sono sul mercato. Abbiamo tirato una linea nello spogliatoio e sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo in 32 e qualcuno deve uscire affinché qualcuno entri, c'è una lista di rispettare. È un gioco a incastro e gennaio è difficile. Conosciamo i ruoli in cui dobbiamo intervenire".

Cabral?

"È una cosa di mercato che non ha avuto riscontro, non stiamo cercando un attaccante".

Il ritorno a Roma? C'è spirito di rivalsa?

"Ho vissuto un anno importante a Roma, si sono fatti 70 punti e da quel giorno non li ha più fatti nessuno in campionato. Credo di aver dato il 100% di me stesso, ho un ottimo ricordo. Ora penso al Torino, penso di dare anche più del 100% perché ho tanta voglia di rivalsa".