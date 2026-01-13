Roma-Torino, Lazaro: "Gara importante anche in vista di domenica"

Al via la Coppa Italia della Roma. Allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni dei cronisti:

LAZARO A MEDIASET

I migliori in campo questa sera in coppa per dare un senso alla stagione?

"Certo, sappiamo che è una partita importante non solo perché è una coppa ma anche perché affrontiamo tra pochi giorni di nuovo la Roma in casa. È fondamentale fare una grande partita e acquisire lo spirito anche per il campionato".

Prenderete le misure.

"È importante, ma dobbiamo pensare alle partite in modo separato".