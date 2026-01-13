Roma-Torino, GHILARDI: "La Coppa Italia è un obiettivo. Il ko in campionato? Siamo cresciuti"

Al via la Coppa Italia della Roma. Allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHILARDI A MEDIASET

La competizione?

"Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, giochiamo per vincere e passare il turno".

Avete riguardato il gol di Simeone nella prima sconfitta delle 7 in campionato? Anche perché si pensa a dove sarebbe la Roma con qualche punto in più.

"Con i se sarebbe più facile. Non lo abbiamo riguardato, è successo tanto tempo fa e secondo me siamo anche cresciuti. Daremo il massimo per batterli".