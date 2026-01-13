Roma-Torino, GASPERINI: "Dobbiamo capire se l'obiettivo è essere subito competitivi o puntare sui giovani. Rinforzi in attacco? Me li aspettavo più in estate che a gennaio"

Il percorso della Roma nella Coppa Italia 2025/26 si conclude immediatamente. I giallorossi, all'esordio stagionale nella competizione, cadono 2-3 allo Stadio Olimpico negli ottavi di finale contro il Torino e a punire i padroni di casa è la rete realizzata da Ilkhan al minuto 90. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni dei cronisti la dolorosa eliminazione.

GASPERINI A MEDIASET

Serata negativa...

“Ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato molto la rosa, ci sono state occasioni anche con Arena e si poteva vincere. Il gol subito da calcio d'angolo ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori”.

Soddisfatto degli arrivi dal mercato?

“Sono soddisfatto di quello che ho, abbiamo fatto un girone di andata molto buono e sono arrivate risposte da parte di tutti. In questo momento si parla di mercato, ma noi abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo, cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio".

La soddisfa Vaz?

“Rientra nell'ottica di una squadra che ragiona sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo”.

Arena?

“Ha una carica agonistica importante, ha forza da vendere e non ha timore. Gioca anche nelle selezioni giovanili della Nazionale. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi e il principio deve essere quello. Non è vero che sono deluso, sono molto soddisfatto. Sono deluso dal gol preso al 90', altrimenti sarebbe stata una partita positiva per lo spirito messo in campo e per questi giovani. Questa è stata una bella partita. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro e facciamo giocare anche i 16enni e i Primavera”.

Questa che sta prendendo è la strada giusta per la Roma per un calcio come il suo fatto di intensità? Stanno arrivando tanti giocatori di qualità...

“Non so a quali giocatori ti riferisci, forse hai notizie migliori delle mie (ride, ndr). La squadra è sicuramente competitiva, altrimenti non avrebbe fatto questi risultati. Siamo una squadra con grande spirito, ad esempio Bailey questa sera ha dimostrato di essere vivace ma ha giocato fuori ruolo. Lo ringrazio per quello che ha messo in campo. Poi magari un ragazzo giovane come Arena, con caratteristiche da attaccante, è riuscito ad essere più determinante di lui. In alcune situazioni siamo carenti, mentre in altre meno. Dobbiamo capire quello che dobbiamo fare, se essere competitivi nell’immediato o fare un discorso di giovani”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Partiamo da una considerazione. In svantaggio, a inizio ripresa, mette due difensori; Bailey è stato attaccante centrale, il quinto della stagione. Ha esordito un sedicenne. Si aspettava di più dall'attacco a metà gennaio?

"Forse più a luglio e agosto, a gennaio è più difficile. A luglio e agosto sicuramente sì... Ma abbiamo fatto una buona stagione fino ad adesso e vogliamo continuare a farla. Abbiamo giocato con uno spirito straordinario, recuperando due volte e sfiorando la vittoria. Devo fare i complimenti a questi ragazzi strepitosi: peccato che sia stata rovinata così questa partita, si poteva andare ai rigori e sarebbe stata a quel punto una serata da osannare".

Baroni ha vinto 5 volte contro di lei in 10 precedenti. Pensa che da un punto di vista tattico lui sappia leggere le sue partite o è un caso?

"C'è un'altra situazione lì… Tragga lei le risposte".

Bene Arena e male Svilar…

"Chiaramente i gol che abbiamo preso creano rammarico, non avevamo mai preso questi tipi di gol ma può succedere nell'arco di una stagione. Potevano essere evitati, ma la gara è stata combattuta ed equilibrata al di là degli episodi. Non metterei la croce su nessuno, sono stati tutti straordinari. Arena ha dato un bel segnale, con ingresso e gol dopo pochi secondi. Magari è un predestinato, chi lo sa...".

A chi somiglia?

"Non saprei. Ha molta forza fisica nonostante la giovane età e prevale sotto l'aspetto agonistico perché non ha paura di nulla. Inoltre ha una grande resistenza. Non so se continuerà a fare il centravanti, però bisogna aspettarlo e seguirlo nella crescita. Per l'età, fisicamente, è molto precoce".

Le sono parsi pochi 5 minuti di recupero?

"Il tema riguarda tutte le partite, soprattutto nei 15/20 minuti finali tra sostituzioni e perdite di tempo si spreca molto. Non sono cose che piacciono".

Si sente in sintonia con tutti?

"I ragazzi sono straordinari e mi dispiace per loro, credetemi. Abbiamo giocato con Bailey centravanti e lo ha fatto con uno spirito che non ho mai visto in questi mesi, credo che sia recuperato. Dispiace averlo fatto giocare in un ruolo non suo, ma lo ha fatto dando belle dimostrazioni. Purtroppo è stato falcidiato da infortuni in questi mesi. Non sono dispiaciuto per stasera, lo sono più per i ragazzi e la gente ma è difficile giocare in tutte le competizioni. In Coppa Italia ci sono partite secche e bisogna accettare i risultati. Non sono deluso della prestazione: vado a casa ringraziando ancora i giocatori per quello che hanno fatto vedere".