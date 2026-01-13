Roma-Torino, ARENA: "Momento bellissimo, all'inizio ero nervoso. Da Gasperini ho già imparato tanto"

Il percorso della Roma nellaCoppa Italia 2025/26 si conclude immediatamente. I giallorossi, all'esordio stagionale nella competizione, cadono 2-3 allo Stadio Olimpico negli ottavi di finale contro il Torino e a punire i padroni di casa è la rete realizzata da Ilkhan al minuto 90. Al termine della partita Antonio Arena, attaccante della Roma classe 2009 in gol all'esordio con la prima squadra, ha commentato ai microfoni dei cronisti la dolorosa eliminazione.

ARENA A MEDIASET

Hai subito dimostrato cosa significa aver personalità...

“Un momento bellissimo, mi sentivo un po' nervoso ma ho solo pensato a giocare. Wesley ha fatto un bel cross e io ho segnato”.

Gasperini?

“Ho fatto 4 partite in panchina con lui e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così”.

Sembra che tu abbia talento e testa...

“Per me non è cambiato nulla dopo il gol di oggi”.

Il tuo giocatore ideale?

“Ronaldo 'Il Fenomeno', era un attaccante completo. Mi piace guardare tanti attaccanti differenti”.

Sei mancino?

“No, sono destro”.