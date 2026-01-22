Roma-Stoccarda, ZIOLKOWSKI: "Sono migliorato molto. Non dobbiamo scegliere i nostri obiettivi" (FOTO e VIDEO)

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti e al termine della gara Jan Ziolkowski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale dei capitolini.

ZIOLKOWSKI IN ZONA MISTA

Come hai vissuto il momento della sostituzione?

“È chiaro che mi piacerebbe giocare tutta la partita intera, ma il calcio è un gioco di squadra, Evan ha preso il mio posto e alla squadra serviva la sua calma e la sua esperienza. Lui ha fatto molto bene. Io sono qui per aiutare la squadra sia se gioco 15 minuti, 40 o 90”.

Tra i tuoi compagni con chi ti trovi meglio e chi ti sta aiutando di più?

“Vado d’accordo con tutti, ho una buona intesa con tutti i miei compagni di reparto però è chiaro che con Ghilardi siamo coetanei e quindi siamo molto vicini. Ma ho grandi compagni di squadra, anche quelli più esperti come Mario, Evan o Zeki se gioca come difensore centrale o Mancio. Facciamo sempre del nostro meglio, il nostro compito è quello di proteggere la squadra e di difendere, mi trovo bene con tutti”.

Qual è la caratteristica che pensi di aver migliorato di più dal tuo arrivo a Roma?

“Da quando sono arrivato credo di essere migliorato sotto molti aspetti, ma soprattutto sto lavorando sul piano fisico, in palestra e con i preparatori cerco di migliorare sotto ogni punto di vista. Quando sono arrivato pensavo di conoscere già tutti i trucchi del mestiere e arrivare in Italia è stato anche un bagno di umiltà per me. Con molta applicazione sto cercando di migliorare e sono soddisfatto”.

Senti quanto è importante questa competizione per la Roma, ci credete?

“Non dobbiamo scegliere i nostri obiettivi, ma dobbiamo procedere partita per partita. È chiaro, questa è una competizione molto importante come lo è il campionato, ma non è facendo previsioni a lungo termine che si arriva in fondo alle competizioni. Quindi bisogna affrontarle una alla volta, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo e cercare di allungarlo il più possibile”.





