Roma-Stoccarda, GASPERINI: "Partita perfetta, Pisilli è cresciuto molto. Rinforzi in attacco? Se riuscissimo a fare ancora qualcosa..."

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti e al termine della gara Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dei capitolini.

GASPERINI A SKY SPORT

È stato un buon profeta per Pisilli, talenti giovani che quando entrano non abbassano il livello…

“Devo dire che ha già dimostrato in altre situazioni il suo valore, credo sia cresciuto molto. Questa sera, al di là dei gol, ha raggiunto grande maturità in mezzo al campo. Lui è tra quelli che possono ampliare la rosa della Roma”.

L’abbiamo paragonato a Tardelli…

“Gli somiglia un po’. Tardelli era simile anche fisicamente, forse Pisilli non ha la sua velocità ma ha tempi di inserimento buonissimi e calcia anche benissimo”.

Oggi ha cambiato 7 giocatori…

“Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e vedere la crescita non solo di Pisilli, ma anche di calciatori come Ghilardi, il quale ha fatto un'ottima partita. Ziolkowski è un ragazzo di prospettiva, magari non riesce a reggere i 90 minuti ma lo spezzone di gara lo fa bene. Poi avevo bisogno di testare la condizione di chi non aveva giocato nell’ultima partita, come Soulé e Pellegrini. E' venuta fuori una partita perfetta, siamo riusciti a tenere tutti in considerazione contro una squadra forte. E' stato un test probante”.

Dove può arrivare questa Roma? Non pareggiare mai è un grande pregio...

"Indubbiamente, qualcuno diceva che con qualche pareggio in più si può stare più in alto ma è anche vero che con qualche vittoria in meno saremmo più bassi. Questa è stata una vittoria importante, è un risultato che cerchiamo in ogni partita indipendentemente dall'avversario e non voglio speculare sul punticino. In campionato e in coppa abbiamo fatto bene, sono mancati i risultati con le prime ma ci siamo andati vicino e non tutte le sconfitte sono state nette. Ci stiamo avvicinando, se iniziamo a fare risultati anche contro le prime ci sentiremo più forti”.

L'attacco è più vicino alle sue esigenze?

“Siamo ancora in emergenza, questa sera abbiamo finito con Rensch a destra e spesso si adatta Pellegrini. Abbiamo spesso fuori El Shaarawy, Dovbyk è infortunato. Malen ha dimostrato di essere molto forte e Vaz un ragazzo di grande prospettiva. Se riuscissimo a fare ancora qualcosa... chiaro non è facile a gennaio. Se vediamo le squadre con cui competiamo sono tutte attrezzate e con i cinque cambi il reparto offensivo è quello più monitorato”.