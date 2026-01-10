Roma-Sassuolo, GASPERINI: "Ragazzi straordinari per carattere e qualità. Raspadori? Non entro nel merito. Dispiace per Ferguson, non credo sia muscolare"

Dopo il Lecce, la Roma batte il Sassuolo nella prima gara casalinga del 2026: termina 2-0 per i giallorossi allo Stadio Olimpico con le reti di Koné e Soulé. Dopo il match il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A DAZN

La squadra è cresciuta nel corso della partita…

“Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione ma non era valorizzata perché eravamo inconcludenti negli ultimi 16 metri. Questo è uno dei nostri limiti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e siamo diventati più bravi tecnicamente, ho ricominciato a vedere ciò che vede spesso in allenamento. Ho visto la capacità di scambiare nello stretto e di creare tante situazioni pericolose, è merito di questi ragazzi straordinari per carattere, impegno e qualità”.

Dybala fa fatica a calciare: come si fa a metterlo nelle condizioni di farlo segnare di più?

“Aspetta le partite che devono essere sbloccate. Sono contento così, l’importante è che continui a giocare e si diverta. Stasera abbiamo visto un repertorio straordinario, bene come a Lecce. Ritroverà la forza e la precisione nel tiro”.

Domani dovrebbe essere il giorno deciso per Raspadori: si possono avere dubbi nello scegliere la Roma in questo momento?

“Non entro nel merito dell’argomento. È abbastanza antipatica la cosa, parlo solo dei miei calciatori che stanno facendo sempre meglio. Si tratta di una questione di rispetto verso questi giocatori, che stanno dando il massimo”.

Perché antipatica?

“Perché non va bene parlare di giocatori di altre squadre. Si parla troppo di giocatori che non ci sono. Vedo che di molte società non si sa niente e poi presentano i giocatori. Noi parliamo per mesi di giocatori che non sono qui e nel frattempo noi giochiamo in campionato e in coppa con questi calciatori. Stiamo alimentando tutti i media a parlare di giocatori che non sono della Roma”.

Come sta Ferguson?

“Ha preso una botta, una forte contusione. Vedremo domani. È stato sfortunato, sono colpi dolorosi che quasi ti paralizzano e forse ne ha preso più di uno. Dispiace per lui, vedremo domani ma non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni”.

Soulé può giocare anche dentro al campo e non solo come esterno…

“Soulé in quella posizione è una soluzione che ho provato ad inizio campionato e dopo un po’ di giornate si era prospettata questa possibilità. Ha capacità di farlo, è resistente e in quella zona di campo può dare fantasia e creativa. Non sempre è possibile, ma stasera è stato molto bravo. A lui chiedo di avere maggiore lucidità, in allenamento fa cose straordinarie vicino alla porta mentre in partita deve conquistare ancora quei 10 metri”.