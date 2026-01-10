Roma-Sassuolo, EL SHAARAWY: "Questa Roma è forte e deve puntare alla Champions. Contento per Soulé, il mio gol arriverà"

Dopo il Lecce, la Roma batte il Sassuolo nella prima gara casalinga del 2026: termina 2-0 per i giallorossi allo Stadio Olimpico con le reti di Koné e Soulé. Dopo il match Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL SHAARAWY A DAZN

Che crescita nel secondo tempo…

“Grande spirito da parte di tutti e un ottimo atteggiamento nel cercare il gol e nel trovare anche il secondo. Bella serata, siamo contenti”.

L’assist?

“Bella giocata. Sono contento per Soulé, sta facendo una grande stagione. Il mio gol arriverà, ma sono contento per la vittoria”.

Dove può arrivare la Roma? Che momento stai vivendo?

“In questa stagione sto avendo meno continuità e minutaggio, ma il mio obiettivo è sempre fare il massimo per la squadra. Questa Roma è forte e stiamo facendo bene, dobbiamo rimanere in alto. Negli scontri diretti possiamo fare meglio, ma dobbiamo puntare alla Champions”.