Roma-Sassuolo, CELIK: "Sono cresciuto tanto con Gasperini, lavoriamo sui dettagli. Voglio fare più assist e gol"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Sassuolo, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Zeki Celik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore giallorosso.

CELIK A DAZN

Con che ambizione giocate oggi?

"Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo vincere per restare in alto in classifica".

Il rapporto con Gasperini? Dove puoi crescere?

"Lavoriamo tanto con lui sui dettagli. Sono cresciuto tanto con Gasperini e sono contento, se facessi più assist e gol sarei ancora più contento".