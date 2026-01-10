Roma-Sassuolo, Carnevali: "Matic uno dei miei migliori acquisti. Raspadori? Può essere importante per i giallorossi, gli consiglio di venire"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Sassuolo, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'amministratore delegato neroverde.

CARNEVALI A DAZN

Le sensazioni della squadra?

"Abbiamo fatto pochi punti in queste cinque partite e non è il massimo, ma ci sta nel nostro campionato. Contro squadre forti non è facile fare punti, ma abbiamo 23 punti e siamo contenti. Oggi mancano pedine fondamentali, ma dobbiamo guardare avanti e restare sereni. Siamo consapevoli della nostra forza".

L'acquisto di Matic?

"Si tratta di un campione sotto tutti gli aspetti. Oltre al campo, aiuta i ragazzi a crescere e sta facendo cose importanti. Lui è uno dei migliori acquisti fatti in questi anni".

Dove va rinforzata questa squadra?

"Muharemovic non partirà sicuramente a gennaio, resterà con noi almeno fino a fine stagione. Puntiamo sempre sui giovani e cerchiamo di valorizzarli. Continueremo a farlo, ma coglieremo anche le eventuali occasioni".

Raspadori è il giocatore giusto per la Roma?

"Ho un rapporto speciale con lui, è un ragazzo straordinario e nella Roma può essere importante. Nella Roma ci sono tanti ex Sassuolo, ad esempio Pellegrini. Auguro a Raspadori di fare bene e se ha la possibilità di venire alla Roma deve coglierla perché si tratta di un grande club".