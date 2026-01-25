Roma-Milan, Leao: "Inter? Facciamo la nostra strada"

Allo Stadio Olimpico arriva il Milan: alle 20.45 la Roma ospita i rossoneri di Allegri nel big match della 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il rossonero Rafael Leao ha parlato ai microfoni dei cronisti:

LEAO A DAZN

Stai gestendo un piccolo fastidio muscolare, ti piace di essere centrale o vorresti riposare?

"È una sfida mentale, ho cambiato metodi di lavoro e sono in una posizione diversa in campo. È una sfida che mi aiuta a crescere come giocatore, a leggere le giocate, sono stato più decisivo anche per questa situazione. Vorrei essere più libero ma è una situazione piccola che stiamo gestendo bene".

Pensate al rischio di far scappare l'Inter?

"Noi facciamo la nostra strada. C'è gente fuori che parla e non ci crede, ma c'è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. Sono cambiate tante cose quest'anno e si vede in classifica, dobbiamo guardare noi stessi. Oggi è una bella sfida per vedere cosa sappiamo fare".