Roma-Milan, GHILARDI: "Un pareggio non è una sconfitta. Felice della fiducia del mister, mi aiuta" (VIDEO)

Primo pareggio stagionale per i giallorossi: allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Milan, valido per la 22esima giornata di campionato, termina 1-1. Dopo la partita Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHILARDI A SKY SPORT

Nel primo tempo avete dominato. Che gara è stata per te?

"Anche secondo me abbiamo creato molto, non siamo riusciti a finalizzare, solo nel secondo con il rigore. Nel primo potevamo finalizzare di più, ma poi l'abbiamo ripresa. Un pareggio non è una sconfitta, va bene così. Anche se, se avessimo vinto, sarebbe stato meglio".

Stai trovando sempre più spazio. Sei soddisfatto delle tue prestazioni?

"Ultimamente sto ritrovando più minuti. Nei primi tempi mi sono adattato, ho dovuto capire pure cosa mi chiedeva il mister, ora sono felice della fiducia che mi sta dando il mister".

Chi ti sta aiutando di più in questo momento?

"Il lavoro del mister e l'aiuto del mister aiuta molto, poi giocando si prende fiducia e va sempre meglio".

GHILARDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Pareggio di carattere contro un avversario forte...

"Sì, contro una squadra molto forte e con grandissime individualità. Noi siamo riusciti a contenere gli avversari molto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Dopo essere andati in svantaggio abbiamo avuto la forza di recuperare e sono contento".

Stai conquistando i tifosi...

"Mi fa molto piacere. All'inizio non ho avuto tanti minuti, ma sono contento che ultimamente stia mettendo minutaggio nelle gambe. Spero di ripagare la fiducia che mi viene data".





