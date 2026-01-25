Roma-Milan, Allegri: "Dobbiamo essere bravi tecnicamente"

Allo Stadio Olimpico arriva il Milan: alle 20.45 la Roma ospita i rossoneri di Allegri nel big match della 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ALLEGRI A DAZN

Oggi si può verificare la pressione che vi ha messo il Como, può succedere?

"Dobbiamo essere bravi, quando giochi contro squadre che ti prendono uomo contro uomo devi essere bravo tecnicamente cercando di giocare alle spalle dell'avversario. Loro sono molto bravi e sono in un buon momento, sarà una bella partita".

La scelta di Ricci?

"È in un buon momento, tutti stanno bene. Tra i centrocampisti è quello che dà libertà a Modric. Ora fa meglio la mezz'ala che il centrocampista davanti la difesa".

Le sue sensazioni?

"La vita è bella perché è fatta di episodi e combinazioni. Abbiamo una partita difficile, cercheremo di fare una bella partita e fare risultato positivo, che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti per l'obiettivo. Ha vinto la Juventus, la strada è ancora lunga e ci vuole calma".

Che partita si immagina su Modric?

"Anche quando è subentrato contro il Lecce sono andati a marcarlo a uomo, ogni volta che gioca lui lo marcano a uomo. Devono essere bravi gli altri giocatori a creargli l'uomo".