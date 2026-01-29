Panathinaikos-Roma, TSIMIKAS: "Pareggio meritato, abbiamo dimostrato carattere. Soddisfatto delle mie prestazioni" (FOTO e VIDEO)

La Roma è agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, rimasti in dieci dal 15' a causa dell'espulsione di Gianluca Mancini, strappano un pareggio fondamentale per 1-1 in casa del Panathinaikos grazie alla rete di Jan Ziolkowski al minuto 80 e si piazzano all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per saltare i playoff e accedere direttamente al turno successivo. Al termine della gara Konstantinos Tsimikas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore capitolino.

TSIMIKAS IN ZONA MISTA

Pareggio importante che qualifica la Roma agli ottavi...

"Molto contenti per questo pareggio che ci regala la qualificazione agli ottavi. Ancora una volta la squadra ha dimostrato carattere, anche da parte dei ragazzi più giovani che sono entrati dalla panchina per darci una mano. Pareggio meritato".

L'abbraccio con Gasperini?

"E' stato un bell'abbraccio. Sono contento di queste prestazioni, credo di aver dimostrato di meritare le occasioni che il mister mi sta dando anche se per me non è stato l'inizio che sognavo. Io continuerò a lavorare sodo senza ascoltare commenti".





