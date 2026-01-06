Lecce-Roma, MASSARA: "Per Raspadori attesi sviluppi in tempi rapidi in un senso o nell'altro. Zirkzee? L'addio di Amorim può cambiare qualcosa"

Prima del fischio di inizio del match tra Lecce e Roma, ha parlato il ds giallorosso Massara. Queste le sue parole

MASSARA A SKY

C'è il tentativo di rafforzare l'attacco. Raspadori sí complica?

"Ci sono delle discussioni in corso, con club calciatore e agenti. È in evoluzione, sapevamo che poteva avere queste tempistiche"

Zirkzee?

"Un centravanti che piace a molti, la soluzione adesso è diversa. Il cambio di guida tecnica può cambiare qualcosa. Non mi soffermerei sui singoli nomi. Questa è un'opportunità per rinforzarci in un reparto dove abbiamo palesato delle difficoltà"

Gli ultimi risultati vi stanno preoccupando?

"Noi siamo partiti con un percorso di rinnovamento, sappiamo che deve essere effettuato in più sessioni. Son arrivati tanti giocatori a giugno, ora ci sono delle cose da fare. Non sono un'emergenza, ma delle opportunità. Questa squadra ha fatto cose importanti, questo è un momento di partite ravvicinate, l'assenza di giocatori e gli infortuni fanno scattare un'emergenza più grande. Siamo convinti che potremo mettere in piedi una squadra che si faccia trovare pronta."

MASSARA A DAZN

Cosa vi siete detti nel confronto con Gasperini? Ci dobbiamo aspettare qualcosa a breve?

"C'è sempre un confronto con l'allenatore. Il mercato può essere un'opportunità per migliorarci, cerchremo di coglierle. CI sono alcune situazioni in evoluzione, nelle prossime ore ne sapremo di più"

Raspadori è titubante? Zirkzee?

"Non mi voglio sottrarre, anzi sono qui per questo. Su Raspadori ci sono discussioni in corso, una situazione in evoluzione che dovrebbe avere sviluppi veloci. Su Zirkzee non ci sono contatti in questo momento, vedremo cosa succederà, il cambio di allenatore potrebbe cambiare gli interessi"

Dybala?

"Un giocatore straordinario, quando sta bene fa la differenza. Siamo contenti di averlo in campo e nelle migliori condizioni. Per noi è importante"