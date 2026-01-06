Lecce-Roma, FERGUSON: "Con Dovbyk parliamo e ci aiutiamo"

La Roma torna a vincere in trasferta: al Via del Mare i giallorossi battono il Lecce 2-0 con le reti di Ferguson e Dovbyk. Dopo il match proprio l'autore del primo gol giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FERGUSON A DAZN

Quanto ci tenevi a tornare al gol? Come vivevi l’astinenza?

“Sono contento per la vittoria in trasferta, la cosa più importante erano i tre punti. Adesso resettiamo e ci prepariamo per la prossima partita”.

Sai che infortunio ha avuto Dovbyk? Che rapporto avete?

“Parliamo molto e cerchiamo di aiutarci, abbiamo un bel rapporto indipendentemente dal fatto che giochiamo nello stesso ruolo. Inoltre ci diamo tanti consigli. L’infortunio? È tornato da poco, non so se l’infortunio sia lo stesso di prima. Vedremo per la prossima partita”.

FERGUSON A SKY SPORT

Migliore in campo stasera, partita sempre sotto controllo.

“Sì non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, abbiamo fatto solo sala video. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Dovevamo vincere dopo la sconfitta, ci siamo riusciti e siamo contenti”.

Senti crescere la fiducia?

“Sì gli attaccanti hanno bisogno di fiducia e di fare gol, più giochi più possibilità hai”.