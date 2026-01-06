Lecce-Roma, Del Rosso: "C'è dispiacere, ma l'atteggiamento è confortante"

La Roma torna a vincere in trasferta: al Via del Mare i giallorossi battono il Lecce 2-0 con le reti di Ferguson e Dovbyk. Dopo il match il vice di Di Francesco, Fabrizio Del Rosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DEL ROSSO A DAZN

Il Lecce ha combattuto, ma tecnicamente avete sbagliato…

“La squadra ha fatto una prova generosa sotto l’aspetto dell’approccio, ma abbiamo fatto degli errori tecnici e ci stiamo lavorando. Quando affronti squadre come la Roma devi essere più veloce e leggere meglio le situazioni, altrimenti si rischia di andare in difficoltà”.

L’errore di Pierotti?

“N’Dri ha dato vivacità e ha fatto una bella azione, ma Pierotti è arrivato scoordinato e ha tirato fuori. Dobbiamo lavorare su queste cose, la squadra si spende tantissimo durante la settimana. Dobbiamo migliorare nei dettagli”.

Mancano i gol: c’è bisogno di uno sforzo sul mercato?

“Dobbiamo lavorare con i giocatori che abbiamo e cercare i gol da tutti, non solo dagli attaccanti. Non spetta a me parlare di mercato, la società è vigile e sa ciò che fare. Noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare e sfruttare le occasioni che ci capitano. Dobbiamo alzare il coefficiente di realizzazione”.

Cosa vuole vedere di diverso?

“Contro il Parma è molto importante, si tratta di uno scontro diretto. Di Francesco sceglierà i temi tattici della partita, l’approccio sarà importante. Queste partite si giocano sul filo dell’occasione, dobbiamo spostare l’equilibrio dalla nostra parte”.

Ha parlato con Di Francesco?

“Sì. Abbiamo parlato della partita e analizzato un po’ di cose. C’è grande dispiacere, dobbiamo cercare di migliorare dal punto di visto tecnico e dello sviluppo del gioco. L’atteggiamento della squadra è confortante, siamo stati in partita e abbiamo lottato su tutti i palloni”.