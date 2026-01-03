Atalanta-Roma, Palladino: "Serata perfetta, non parlo degli arbitri. Scintille con Gasp? Cose di campo"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PALLADINO A SKY SPORT

Quanto serviva questa vittoria?

“Serata perfetta e magica, la volevamo e ci tenevamo a vincere questa partita per iniziare il 2026 con buoni propositi. Affrontavamo la migliore difesa, la Roma è una squadra in salute e con un allenatore bravissimo. È stata una partita fatta di intensità e fisicità, mi è piaciuto lo spirito della squadra e abbiamo avuto coraggio. La squadra ha risposto bene, ha fatto ciò che avevo chiesto. Sono fortunato ad avere un gruppo così”.

Cosa ti inorgoglisce di più?

“Oggi ho avuto grandi risposte da tutte. Da tempo cerco di stimolare e dare fiducia. Vado molto sulla meritocrazia. Zalewski ha fatto una partita fantastica, così come Krstovic, Bernasconi, De Roon… Abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo felici. Il rammarico è non aver fatto il secondo gol nel primo tempo, ma mi è piaciuto vincere soffrendo”.

Le scintille nel finale?

“Cose di campo, capitano. Io e Gasperini ci conosciamo, mi ha allenato. Era su un episodio di Mancini, ma non è successo nulla”.

Più difficile fare quel primo tempo, il migliore dell’Atalanta, o difendersi nella ripresa?

“Siamo partiti davvero forte e abbiamo messo sotto la Roma sotto tutti i punti di vista. Abbiamo strameritato nel primo tempo, potevamo fare almeno un altro gol. Inoltre non ho capito il perché del gol annullato… Nella ripresa sapevamo di poter calare dal punto di vista fisico, ci aspettavamo che la Roma potesse palleggiare un po’ di più. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, non abbiamo rischiato praticamente nulla”.

C’è la possibilità di tornare in Champions con questa squadra?

“Il mio desiderio è riportare l’Atalanta dove merita, ma sono stati persi tanti punti all’inizio. Prima del mio arrivo la squadra era tredicesima, ora abbiamo iniziato questa scalata e siamo in una posizione migliore di classifica. Abbiamo preso la strada giusta, questa sera è stata la partita della svolta. Abbiamo battuto una squadra che sta in una posizione altissima di classifica, ha la migliore difesa e grandi calciatori. Noi dobbiamo pedalare forte, pensare partita dopo partita. Cercheremo di continuare a fare questa scalata”.

PALLADINO A DAZN

Il suo punto di vista sugli episodi arbitrali?

“Non parlo mai degli arbitri, come sbaglio io e i calciatori sbagliano anche gli arbitri. Sinceramente non ho capito il motivo. Il giocatore della Roma sbaglia un controllo. Ci spiegano a inizio anno che è solo se il giocatore non fa una giocata, ma lì Hermoso gioca il pallone. L'arbitro mi ha detto che il regolamento è così. Per un serata così bella non voglio parlare di arbitri però".

L’Atalanta voleva dimostrare che può tornare in corsa.

“Ho avuto risposte importanti da tutti. Scalvini è alla prima partita da titolare. Li posso citare tutti, anche quelli che sono subentrati. Djimsiti, De Roon che era ammonito, Zalewski in quella posizione. Abbiamo fatto una partita da Atalanta, quella che volevamo fare. È la partita che volevamo fare e che voleva anche la società che ci teneva. Siamo un po’ indietro in campionato. Ho ereditato questa squadra che era tredicesima e abbiamo scalato posizioni. Non molliamo”.

Cos’è successo con Gasperini? Tutto risolto?

“Sì, sono cose di campo. Mi ero arrabbiato su un fallo fischiato a Mancini. Con il mister c’è un grande rapporto. Sono cose che succedono presi anche dall’euforia della partita”.