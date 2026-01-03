Atalanta-Roma, Djimsiti: "Grande gara, eravamo avvelenati"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DJIMSITI A SKY SPORT

Quanto vi mancava una vittoria contro una big?

“Tanto, ma ci mancava anche vincere in casa. Contro l’Inter ho commesso un errore e mi è dispiaciuto. I nostri tifosi si meritano questa vittoria enorme. Abbiamo fatto tutti una grande gara”.

Che valore aveva questa partita contro Gasperini?

“Conosciamo tante persone dello staff di Gasperini. Era una partita speciale, ma quando giochi vuoi solo vincere. Oggi siamo entrati in campo decisi e volevamo portare a casa questa partita”.

È ripartita la rincorsa all’Europa?

“Pensiamo partita dopo partita. Non importa la classifica, cerchiamo di vincere più partite possibili e di fare partite da Atalanta”.

DJIMSITI A DAZN

Quanto ci tenevate a vincere contro una big?

"Molto, si è visto anche da fuori. Ci spingevamo l’uno con l’altro, eravamo avvelenati. Volevamo vincere tutti i duelli. È la strada giusta”.

Palladino ti aveva difeso dopo l’errore, oggi MVP.

“Ci ho pensato, mi è dispiaciuto molto. Poi si guarda avanti, gli errori sono umani. Ho cercato di motivarmi e dare tutto in allenamento. Ho sperato che il mister non mi togliesse. È stato forte lui che ha creduto in me, gli sono grato per avermi schierato”.

Cosa vuol dire per voi oggi il mister, oggi che avete salutato Gasperini?

“Una vittoria importantissima per noi e lo staff. Siamo molto uniti e dobbiamo cercare di dare tutto”.