Roma-Napoli, BALDANZI: "Sconfitta che fa male, ci tenevamo a vincere uno scontro diretto" (VIDEO)

Ko allo Stadio Olimpico. Nella tredicesima giornata di campionato la Roma incassa una sconfitta per mano del Napoli: termina 1-0 per gli azzurri. Dopo la gara Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti.

BALDANZI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Sicuramente ci fa male. Ci tenevamo a portare a casa dei punti, ma non ci siamo riusciti. Ci rimetteremo a lavorare, dispiace molto per la sconfitta".

Cosa manca negli scontri diretti?

"Non so. Ci tenevamo a portare a casa uno scontro diretto, ma non ne faremo un caso nello spogliatoio. Ci riprepareremo per il prossimo e cercheremo di vincerlo".

Una settimana per lavorare e recuperare un po'...

"Sicuramente. Lavoreremo bene come abbiamo sempre fatto sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte. Ci prepareremo bene e cercheremo di vincere la prossima".





