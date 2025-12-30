Roma-Genoa, ZIOLKOWSKI: "Tutti possiamo migliorare. Il cambio al 30' contro il Viktoria Plzen? Non una bella esperienza, ma ho imparato a rialzarmi"

La Roma domina e batte 3-1 il Genoa di De Rossi grazie ad un primo tempo perfetto e impreziosito dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson. Al termine della partita Jan Ziolkowski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

ZIOLKOWSKI IN CONFERENZA STAMPA

Ci racconti l'emozione vissuta a Torino? Gasperini parla tanto di dove poter migliorare: dove pensi di doverlo fare?

"Per me è stato bellissimo giocare a Torino, anche se sono stato deluso per la sconfitta. Lì abbiamo perso, ma è stato bello giocare, così come oggi in mezzo ai nostri tifosi. Oggi abbiamo giocato da squadra e abbiamo vinto. Ognuno può migliorare ogni giorno, devo continuare a fare bene step dopo step".

Ti abbiamo visto esordire in Europa e uscire dal campo dopo 30'. Che cosa è scattato nella tua testa dopo quella partita? E qual è il tuo idolo?

"Non è cambiato nulla per me, ho continuato a lavorare come sempre e a migliorare. Non è stata una bella esperienza, ma da lì ho imparato a rialzarmi. A oggi non ho giocatori particolari a cui mi ispiro: guardo Mancini, Ndicka, Hermoso, sono grandi campioni".

Che cosa hai pensato quando dal tuo rinvio è nato il gol dell'1-0?

"Non è stato l'assist più bello. Ho lanciato la palla in aria ed è arrivata a Soulé… E' stata una bella cosa, ho aiutato la squadra e ne sono felice".