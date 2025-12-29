Roma-Genoa, SOULÉ: "Anno molto positivo, ma possiamo migliorare. De Rossi? È stato importante per il mio arrivo"

La Roma domina e batte 3-1 il Genoa di De Rossi grazie ad un primo tempo perfetto e impreziosito dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson. Al termine della partita Matias Soulé, autore del gol che ha sbloccato il match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

SOULÉ A SKY SPORT

Grande approccio: volevate la vittoria...

“Era importantissimo dopo la sconfitta di Torino, ci servivano i 3 punti per essere lì dove siamo. Possiamo migliorare, soprattutto contro le squadre che sono sopra di noi. Il campionato è lungo, dobbiamo ancora lavorare. Abbiamo chiuso l'anno con una vittoria, è stato un 2025 molto positivo".

De Rossi?

“Lui è stato molto importante per il mio arrivo. L'ho ringraziato, è una leggenda qui a Roma. In bocca al lupo per la stagione con il Genoa. È un grande, lo ringrazio tanto”.