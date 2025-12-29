Roma-Genoa, MASSARA: "Non c'è nessun caso Ferguson"

Allo Stadio Olimpico arriva il Genoa di Daniele De Rossi. Alle 20.45 la Roma ospita i rossoblù nella 17esima giornata di campionato e prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A DAZN

È la partita di De Rossi ma anche per chiudere bene il 2025.

"Certamente, vorremmo ritrovare la continuità ma non dimentichiamo le cose buone fatte in questa prima parte di campionato. Il percorso è lungo e ci vorrà del tempo ma siamo soddisfatti finora".

Ferguson?

"È un tridente molto offensivo, sono giocatori forti che insieme possono fare bene. Il mister ha pensato la partita così per scardinare la difesa del Genoa che è molto brava".

Sul mercato i nomi che stanno uscendo - Raspadori e Zirkzee -sono profili sui quali volete affondare il colpo e porterebbero a una cessione di Ferguson?

"I nomi sono ricorrenti ma non sono gli unici, il mercato di gennaio è sempre complicato sia per le possibilità sia per le tempistiche essendoci anche i campionati e le competizioni internazionali in corso. Cercheremo di trovare soluzioni che veramente possano migliorarci e valuteremo con l'allenatore" .

MASSARA A SKY SPORT

Gasperini ha detto delle cose importanti su Ferguson.

"Il mister vuole sempre il meglio per la Roma e pretende il massimo stimolandoli e dando loro la possibilità di dimostrare le loro qualità. Abbiamo fiducia che possa fare una buona partita".

Novità sul mercato su Zirkzee e Raspadori?

"Sono nomi ricorrenti, il mercato apre tra 4 giorni e non voglio cercare alibi sul mercato di gennaio. Se ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronti ma non ci sviluppi in questo momento".

Le tempistiche?

"Noi vorremmo cercare di fare le cose corrette, non è questione di tempistiche: tutti vorrebbero avere i migliori giocatori subito ma ci sono le competizioni in corso e anche quelle internazionali che influiscono. Cercheremo di fare le cose giuste per cercare un vero miglioramento per la squadra".

Oltre gennaio Ferguson sarà ancora un giocatore della Roma o dipende?

"Ogni partita è un'opportunità per tutti i calciatori, non c'è nessun caso Ferguson. Cercheremo di trovare soluzioni corrette e insieme valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori e soprattutto per la Roma".