Roma-Genoa, FERGUSON: "Mi alleno ogni giorno per dimostrare quanto valgo. Mi sto ambientando sempre di più"

La Roma domina e batte 3-1 il Genoa di De Rossi grazie ad un primo tempo perfetto e impreziosito dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson. Al termine della partita Evan Ferguson, autore del terzo gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

FERGUSON A SKY SPORT

Un buon momento per te…

“Mi alleno ogni giorno per dimostrare quello che valgo e oggi ci sono riuscito”.

Che idea ti sei fatto del calcio italiano e delle tue prestazioni?

“Si tratta di un calcio completamente diverso, è stato un salto importante che volevo fare. Devo continuare a crescere, mi sto ambientando sempre di più”.