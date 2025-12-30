Roma-Genoa, Ekuban: "Siamo partiti morbidi. De Rossi ci sta trascinando verso il massimo che abbiamo"

Al termine della sfida tra Roma e Genoa, vinta 3-0 dai giallorossi, ha parlato l'attaccate rossoblu Ekuban

EKUBAN IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è successo stasera?

"Siamo partiti morbidi e non ce lo possiamo permettere. Partendo così, loro escono fuori: i due gol hanno indirizzato il match. Dobbiamo resettare e ripartire".

Avete percepito l'emozione di De Rossi in settimana?

"No, l'ha preparata come tutte le altre. Ci aveva detto di non farsi abbindolare dalla festa dei tifosi e che sarebbe stato al nostro fianco nei 90 minuti. Lui è sempre stato professionale".

Quanto è importante De Rossi per te e per la squadra?

"Le sue parole per me mi fanno sempre onore. Sono amareggiato, c'è tanta stima nei miei confronti da parte sua e ciò mi deve spronare per le prossime. Sta facendo quel che ha sempre fatto: ci sta trascinando verso il massimo che abbiamo a disposizione. Vuole farci giocare dando il massimo contro chiunque, perché solo così possiamo farcela".