Roma-Como, WESLEY: "Stiamo lavorando molto e si vede in campo. 4 gol con il Flamengo? Massara mi ha detto di farne il doppio"

La Roma torna a vincere in campionato e batte 1-0 il Como grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. Successo fondamentale per i giallorossi, che blindano il quarto posto in classifica e si portano a -3 dalla vetta occupata dall'Inter. Al termine della partita il match winner ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

WESLEY A SKY SPORT

Gran gioco dal primo all’ultimo minuto…

“È quello che ci chiede il mister. Stiamo lavorando molto e lo abbiamo fatto vedere in campo. Sono felice per il gol e per la prestazione”.

Terzo gol con la maglia della Roma…

“Sono felice. Scherzando Massara mi chiese quanti gol feci al Flamengo e gli dissi quattro: mi ha detto di raddoppiare. Sono contento di aiutare in zona gol”.

WESLEY A DAZN

Hai il premio uomo partita che ti tieni stretto...

“Non è il freddo, è il frutto del lavoro. Spero di vincerne altri”.