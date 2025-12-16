Roma-Como, Smolcic: "Giallorossi tra le squadre migliori del campionato. I loro difensori sono molto forti"

La Roma torna a vincere in campionato e batte 1-0 il Como grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. Successo fondamentale per i giallorossi, che blindano il quarto posto in classifica e si portano a -3 dalla vetta occupata dall'Inter. Al termine della partita Ivan Smolcic, difensore dei lariani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

SMOLCIC IN CONFERENZA STAMPA

Cosa ti ha colpito di più della Roma di Gasperini dopo aver giocato contro l'Inter?

"La Roma è una delle squadre più forti del campionato, gioca uomo su uomo a tutto campo ed è più difficile. Oggi è arrivata un'altra sconfitta, ma facciamo sempre il nostro calcio e cerchiamo di giocare come sappiamo. Ci sono stati tanti duelli, forse sono più forti di noi e l'hanno preparata sulle nostre tattiche. E' stata una partita da 50 e 50, loro hanno avuto più occasioni negli ultimi metri. I difensori della Roma sono molto forti e per gli attaccanti è difficile proteggere il pallone. Dobbiamo essere noi stessi e migliorare così".

Non siete riusciti a segnare per colpa vostra o merito della Roma?

"Entrambe le cose. La Roma difende molto bene, sono forti e non ti danno molte possibilità, come succede a tutti qui, perché difendono tutti insieme. Noi sicuramente potevamo essere migliori negli ultimi metri, ma possiamo crescer e credo molto in questa squadra. Stasera non siamo riusciti a fare il nostro calcio per colpa della Roma. Ma l'allenatore cerca di fare sempre qualcosa per migliorare ogni partita. E sono sicuro che Fabregas farà ancora qualcosa di nuovo anche per giocare contro queste squadre".