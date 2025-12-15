Roma-Como, RENSCH: "Sono contento di avere questa chance, proverò a giocarmela"

Alle 20:45 il fischio di inizio di Roma-Como, partita importante per il momento dei giallorossi e per la lotta alle prime posizioni della classifica. Nel prepartita ha parlato Rensch. Ecco le parole del giocatore giallorosso.

RENSCH A DAZN

"Sono molto, molto felice di partire dal primo minuto, anche perché ho giocato contro il Celtic in Europa League da titolare, però è da tanto che in Serie A non parto dall’inizio. Quindi sono molto, molto contento di avere questa chance. Oggi proverò a giocarmela"