Roma-Como, MASSARA: "Prematuro parlare di mercato. Le voci sul rientro di Ferguson erano speculazioni"

Alle 20:45 il fischio di inizio di Roma-Como, partita delicata per il momento dei giallorossi e per la lotta per un posto nella prossima Champions. Nel prepartita ha parlato Massara. Ecco le parole del ds giallorosso.

MASSARA A SKY SPORT

Cosa può cambiare per Ndicka questa sera?

"Hanno tanti giocatori, non solo Nico Paz. Davanti hanno moltissimo talento, hanno già dimostrato di avere grande qualità e un gioco molto piacevole. Sarà una partita veramente difficile, ai riferimenti offensivi ci penseranno i nostri giocatori"

Ferguson si è sbloccato. Può cambiare qualcosa per il futuro?

"Non ho mai sentito parlare di questa eventualità, Evan sta facendo bene, sta tornando ai livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, giovedì ha fatto bene".

Quando sarà annunciato l'attaccante?

"Mi sembra prematuro, abbiamo tre partite da giocare. Al mercato penseremo tra un attimo".

Su Ferguson: possiamo dire che resterà fino alla fine della stagione? I blitz londinesi hanno portato un'apertura per Zirkzee?

"Penso che stiamo correndo un po' troppo. I viaggi britannici erano per la partita contro il Celtic. Siamo soddisfatti per quello che sta facendo Ferguson. Tutte queste voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. Importante fare bene ora"

Come si vive tra Gasperini e Ranieri?

"Bene, è fantastico, quando siamo insieme ci sono duemila panchine al tavolo, è bello stare ad ascoltare, sono due grandi personaggi. Sono un privilegiato".