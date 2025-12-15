Roma-Como, MANCINI: "Primo tempo dominato, li abbiamo mangiati. Ramon? Deve avere più rispetto"

La Roma torna a vincere in campionato e batte 1-0 il Como grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. Successo fondamentale per i giallorossi, che blindano il quarto posto in classifica e si portano a -3 dalla vetta occupata dall'Inter. Al termine della partita Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

MANCINI A SKY SPORT

Ha vinto la vostra maggiore fisicità...

“Siamo stati primi in tutto, abbiamo dominato nel primo tempo. Il Como non aveva mai avuto un possesso palla così basso, li abbiamo mangiati in tutto. Nel secondo tempo abbiamo continuato su questo ritmo, abbiamo subito qualche infilata ma la vittoria è meritata”.

Cosa vi siete detti con Fabregas?

“C’è stato un scontro di gioco con Ramon, cose normali. Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo. Gli ho detto di stare calmo, a fine partite succede. Con il mister ci siamo chiariti”.

MANCINI A DAZN

Questa partita vi fa tenere stretto il quarto posto. Che vittoria è?

“Venivamo da due sconfitte. Dopo la vittoria in Europa volevamo continuare questo trend. La prestazione è stata molto buona, contro una squadra molto molto forte, non è più una sorpresa. Il Como non ha creato nulla, siamo stati molto bravi”.

Cosa ti ha detto Fabregas?

“Voleva sapere cos’era successo con Ramon, ci siamo spiegati. Mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Fa parte del gioco avere la testa sempre a mille e stare concentrati. Gli ho detto ‘se lo facevi tu, lo posso fare anch’io’”.